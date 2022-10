Outubro Rosa: Atividades de beleza e relaxamento são promovidas a alunas e funcionárias do UniFOA

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 16:43 horas

Volta Redonda – Um momento de beleza, relaxamento e autocuidado marcou uma das ações pelo Outubro Rosa do UniFOA, na última quarta-feira, dia 5. Das 11h às 13 horas, funcionárias e alunas da instituição participaram de atividades oferecidas por profissionais do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e da Mary Kay, no Centro Histórico-Cultural Dauro Aragão, no Campus Olezio Galotti, em Três Poços.

Com o slogan “Claro que você é incrível! Você é UniFOA”, a ação foi realizada pela Supervisão de Eventos, que buscou oferecer uma oportunidade de relaxamento para as mulheres, no horário de almoço para que a maioria do público-alvo pudesse participar.

“Fizemos esse evento com foco no cuidado da mulher, um momento de lazer, beleza e alegria. A rotina de trabalho e estudo é estressante, então, pensamos em oferecer essas atividades como valorização às nossas alunas e funcionárias. Tivemos ótimo engajamento delas e foi fundamental contar com as parcerias do Senac e da Mary Kay”, destacou a supervisora de Eventos, Lara Prado.

Valorização

Por meio do Senac, os serviços oferecidos foram de automaquiagem, quick massage (massagem rápida), auriculoterapia e design de sobrancelhas, e todos conquistaram o interesse do público feminino. As analistas de Tesouraria Ana Paula Lemes e Lucineia Soraia, por exemplo, fizeram a massagem e aprovaram a experiência.

“Achei ótima essa iniciativa na hora do almoço, para relaxar. A gente se sente melhor e valorizada”, declarou Ana Paula, funcionária há 18 anos, que sempre participa de ações como essa. Lucineia também observou que momentos como esse “demonstram que a instituição está mesmo olhando para nós, promovendo um momento relaxante para tirar o estresse”, elogiou a analista, que está na instituição há 13 anos.

Alívio na rotina

Estudante do 1º módulo de Medicina, Alice Pruch, de 28 anos, se surpreendeu com a experiência da auriculoterapia. Ela contou que a profissional perguntou sobre seu estado emocional. A aluna negou que estava triste, mas ao realizar a sessão, ela descobriu que precisava desabafar.

“Ela pegou em um ponto e acabei me emocionando. Foi uma experiência surpreendente, porque eu já tinha feito auriculoterapia, mas nunca tinha acontecido isso. E realmente as pressões da vida adulta acabam afetando a gente. Adorei essa iniciativa aqui na faculdade, porque como ficamos o dia todo aqui, se não for aqui dentro, não tem como a gente fazer. Fiz massagem também e me ajudou muito a relaxar”, relatou Alice.

Parceria com o Senac

Segundo a supervisora técnica da área de Beleza e Bem-Estar, Neide Grossman, o Senac tem como uma das marcas formativas atitudes sustentáveis e colaborativas, e reforçam o compromisso da instituição com o exercício da cidadania.

“Foi muito gratificante estarmos juntos nessa campanha e podermos levar um pouco daquilo que acreditamos ser importante para formação profissional. Um momento único, onde proporcionamos o bem-estar e elevamos a autoestima. Às vezes, um sorriso, um toque, faz a diferença na vida de alguém. Foi maravilhoso!”, expressou Neide, que realizou a auriculoterapia.

Consultoria Mary Kay

Com orientações sobre limpeza de pele e automaquiagem, Geisiane Delfino, consultora da marca Mary Kay, evidenciou que essa proposta agrega também no empoderamento das mulheres. E defende a importância da rotina de autocuidado das mulheres, pois reflete também na saúde.

“Achei esse evento perfeito. É muito importante promover esse incentivo à autoestima, por meio desses cuidados com a pele. Acredito que ajude muito dar essa pausa no trabalho e nos estudos para olhar para si mesma, relaxar. Foi muito gratificante fazer parte dessa ação”, declarou a consultora de maquiagem.

Atendimento especial de Ginecologia e Nutrição na Policlínica

A supervisora de Eventos frisou ainda sobre outra parceria fundamental, voltada para a saúde da mulher. Durante todo o mês de outubro, a Policlínica André Sarmento Bianco, também no Campus Olezio Galotti, oferece atendimento especial para consultas de Ginecologia, às quartas (tarde) e sextas (manhã) e Nutrição, às terças (manhã).

O agendamento deve ser feito às segundas-feiras, das 8h30 às 16 horas, pelos telefones (24) 3340-8395 e (24) 3340-8396, conforme divulgado nos canais de comunicação internos, e pelas redes sociais, como Instagram e Facebook. Quanto a isso, Lara reitera sobre a importância dos funcionários e estudantes ficarem atentos às novidades nesses meios.