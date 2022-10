Matéria publicada em 7 de outubro de 2022, 15:08 horas

Volta Redonda – O projeto A Micro do Peito e a Lumiar Essência do Ser promovem o Outubro Rosa 2022. O evento oferecerá gratuitamente procedimentos estéticos, micropigmentação de aréolas mamárias, além de curso e palestras a mulheres que passaram ou ainda estão em tratamentos oncológicos. As atividades acontecerão às segundas-feiras, nos dias 10, 17, 24 e 31 de outubro, na Lumiar Essência do Ser, em Volta Redonda.

De acordo com a enfermeira esteta Lucrécia Sadde, idealizadora do projeto, a expectativa é atender mais de 50 mulheres.

“Iniciei esse trabalho voluntário em 2016 e, no ano passado, convidei outras profissionais da estética para se juntarem ao projeto. Com isso, conseguimos ampliar e atender dezenas de mulheres no mês de outubro. Neste ano, em parceria com a Lumiar, vamos oferecer atividades em diversas outras áreas e aumentaremos ainda mais o número de pessoas atendidas. É muito gratificante, pois além de elevar a autoestima dessas mulheres, nós trocamos várias experiências e vivências que acabam marcando as vidas de todas nós”, disse Lucrécia.

Para esta edição do Outubro Rosa, um super time de profissionais esteticistas, micropigmentadoras, enfermeira, maquiadora, psicóloga, ozônioterapeuta, psicanalista e terapeuta nutricional foi reunido para oferecer diferentes serviços. Confira a programação completa:



10 de outubro | 9h às 18h



– Reconstrução da aréola mamária

– Micropigmentação de sobrancelhas

– Massagem relaxante

– SPA dos pés

– Revitalização facial

17 de outubro

– 14h – Workshop: Cuidados Estéticos ao Paciente Oncológico (ministrado pela enfermeira esteta Lucrécia Sadde)

– 16h30 – Curso: Automaquiagem

– 18h30 – Palestra: A Vida é Feita de Escolhas

(ambas ministradas por Rany Ramos Alves, consultora Mary Kay)

24 de outubro

– 14h – Palestra: A Importância da Saúde Mental (ministrada pela psicóloga Ariele Marques)

– 19h – Palestra: Ozônioterapia – os benefícios e vantagens a pacientes gerais e oncológicos (ministrado pela ozônioterapeuta Dra Alba Pereira)

31 de outubro

– 14h – Palestra: Autocuidado e Amor Próprio (ministrado pela psicanalista sistêmica Magda Francisco Cordova)

– 16h30 – Palestra: O Alimento como Prevenção e Tratamento para o Câncer e outras Doenças (ministrado pela terapeuta nutricional Carolina Mendes)

Serviço

Todas as atividades acontecerão na Lumiar Essência do Ser, situada à Rua 60, nº704 – Bairro Sessenta, Volta Redonda. Para obter mais informações sobre o Outubro Rosa 2022, entre em contato com o telefone (24)98143-1801.