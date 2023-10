Outubro Rosa: RJ possui mais de 10 mil casos de câncer de mama 

Estado do Rio – A campanha do ‘Outubro Rosa’ visa a conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce de câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), mais de 60 mil novos casos são diagnosticados por ano no Brasil, sendo 1% em homens. No Estado do Rio, por exemplo, em 2022, foram registrados 10.290 casos, ficando em segundo lugar na lista da Região Sudeste, atrás apenas de São Paulo, com 20.470 casos registrados.

No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Para cada ano do triênio 2023-2025 foram estimados 73.610 novos casos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 41,89 casos por 100 mil mulheres. O aumento dos números preocupa especialistas e profissionais da saúde, visto que, a doença está associada a cerca de mais de 17 mil mortes por ano.

Segundo a Professora do Curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, Fabiana Nunes de Oliveira, o principal sintoma da doença é um nódulo e certa vermelhidão na região, que afeta pessoas de diferentes faixas etárias. “Além da vermelhidão, o nódulo pode aparecer nas axilas, onde o tumor costuma se deslocar bastante. Apesar do tumor ser mais comum em mulheres acima de 60 anos, pessoas mais jovens, sendo mulheres e jovens, também podem desencadear a doença”, explica.

Para a especialista, um dos problemas para a alta incidência de casos é o diagnóstico tardio e a falta de conscientização da população, que acredita que o câncer de mama se configura apenas em mulheres mais velhas, o que dificulta a realização de exames. “A mamografia é indicada por profissionais da saúde para pessoas acima dos 50 anos, porém, é fundamental que toda população faça exames de rotina, sendo para mulheres o papanicolau, a radiografia do útero e das mamas essenciais para a descoberta de um possível indício da doença”, completa.