Ouvidoria do TSE registra mais de 7 mil atendimentos ao eleitorado em maio

Nacional – A Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) forneceu à sociedade mais de 7 mil respostas aos questionamentos enviados ao órgão somente em maio deste ano. O dado, que consta do relatório de atividades desenvolvidas pelo setor e também do painel interativo de informação ao público interno e externo mantido pela área, revela um aumento de 22% em comparação com o mês de abril, quando foram registradas 5.794 solicitações.

O acréscimo se deu principalmente por demandas relacionadas ao título eleitoral, que representaram mais de 65% do total de atendimentos no período. “[Em maio] houve o fechamento do cadastro eleitoral. Então, muitas pessoas que não conseguiram mais acessar os serviços eleitorais nos procuraram”, explica Eliane Volpato, assessora-chefe da Ouvidoria do Tribunal. Além de informações sobre o título, os assuntos mais procurados por cidadãs e cidadãos tratavam da emissão da certidão de quitação eleitoral e da certidão circunstanciada.

De acordo com o relatório, a maioria das manifestações (66%) foi registrada por telefone, mas houve também pedidos de informação via internet (32%) e por e-mail (1,6%). O tempo médio de atendimento das demandas tratadas pela Ouvidoria foi de aproximadamente uma hora. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral.