Ovos de colher são novas opções para a Páscoa na região

Matéria publicada em 12 de abril de 2020, 16:37 horas

Sul Fluminense – Com a chegada da Páscoa, a procura por chocolate faz com que autônomos reinventem novos produtos para atrair seus consumidores, por isso os ovos de colher se tornaram uma nova tendência para encomendas nesta época do ano. Apesar do período de quarentena em toda região Sul Fluminense, algumas autônomas notaram o crescimento na busca por ovos e produtos voltados para chocolate e a Páscoa, outras perceberam que com os decretos municipais, a procura foi bem menor.

No caso de Júlia de Oliveira Rodrigues Dornelas, de 19 anos, nail designer, mas que há cinco anos trabalha na confecção de doces, em comparação do ano passado para 2020, a procura por seus chocolates aumentou 70%.

– As procuras aumentaram sem dúvidas. Por conta do coronavírus, as lojas de venda fecharam e aí as pessoas recorrem aos ovos de colher. Faço kit festa, docinhos e bolo no pote, mas a procura foi maior pelos ovos de colher. Pretendo vender até acabar as encomendas, que estão agendadas até semana que vem – disse a autônoma.

Júlia vende os chocolates em Volta Redonda, ela mora no bairro Santo Agostinho e realiza entrega de suas encomendas nos bairros adjacentes.

Já no caso de Jéssica Medeiros, a Páscoa não foi muito lucrativa devido a pandemia do novo coronavírus. Ela trabalha com papelaria personalizada artesanal voltadas para festas infantis, porém suas encomendas foram canceladas devido aos decretos municipais que proíbem aglomerações nas ruas e em lugares fechados.

– Faço entregas em Barra Mansa, Volta Redonda e Piraí. Tive pouquíssimas encomendas infelizmente devido à pandemia de coronavírus. Normalmente faço as minhas entregas dos kits e dos ovos de para vender na Páscoa, só que também devido a pandemia não estou fazendo por ter uma filha de três anos, que se enquadra no grupo de risco – explicou Jéssica.

Ela acrescentou que 99% de suas clientes que tinham festas marcadas para o mês de abril desmarcaram as encomendas quando foi anunciada a quarentena.

Para a autônoma, Juliana O. , de 24 anos, a crise foi a oportunidade de conseguir algum lucro através das encomendas de ovos de colher. Segundo ela, ter arriscado para vender neste período de pandemia valeu a pena.

– Essa é a minha primeira Páscoa e confesso que fiquei com medo de não conseguir vender nada devido a essa quarentena. Mas me arrisquei e as vendas foram melhores do que eu imaginava. Como estou começando agora, entrego apenas em Volta Redonda, mas para um futuro não tão distante penso sim em entregar em outros municípios, como por exemplo Barra Mansa – disse a jovem.

Ela comentou que já entregou 15 encomendas de suas clientes em Volta Redonda e que seguirá aceitando encomenda nas próximas duas semanas.

Interessados em encomendar os produtos com elas, entrar em contato pelos telefones 99989-0118 (Julia), 99992-8492 (Jéssica) e 99906-1296 (Juliana).