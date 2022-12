P2 localiza carro utilizado em tentativa de homicídio em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2022, 22:16 horas

Veículo havia sido roubado em Arrozal, distrito de Piraí, na noite de segunda-feira e encontrado após crime no bairro Sessenta

Volta Redonda – Policiais militares do Serviço Reservado do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área) encontraram no fim da tarde desta terça-feira (27) um carro utilizado numa tentativa de homicídio no bairro Sessenta, em Volta Redonda. O Corsa Hatch preto foi localizado logo após o crime, em um lavador no bairro Monte Castelo, também em Volta Redonda. O veículo foi encontrado após policiais do 10º BPM (Barra do Piraí) alertarem os agentes do Serviço Reservado do 5° CPA. Até a publicação desta nota, ninguém havia sido preso.

Segundo informações obtidas de forma exclusiva pelo DIÁRIO DO VALE, os bandidos antes de cometerem a tentativa de homicídio contra Lucas da Silva Cordeiro, roubaram o veículo em Arrozal, distrito de Piraí, na noite de segunda-feira (26). Em seguida, os criminosos colocaram o carro à venda em uma rede social e vieram até Volta Redonda, onde realizariam a tentativa de assassinato. No anúncio na internet, eles informaram que o veículo poderia ser localizado no bairro São João.

Os policiais ouviram a vítima, que foi socorrida no Hospital São João Batista (HSJB), que confirmou ter sido alvo de disparos feitos por ocupantes de um Corsa preto. Dois homens seriam os suspeitos. O veículo foi levado para a delegacia de Volta Redonda (93ª DP). O caso segue sendo investigado pela polícia.