P2 prende um suspeito após troca de tiros nas Casinhas do Bracuí - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 18:40 horas

PMs foram investigar denúncia de que traficantes estariam com barricadas e coagindo moradores da localidade

Após uma intensa troca de tiros, agentes do Serviço Reservado (P2) do 33º Batalhão de Polícia Militar, prenderam um suspeito de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (19) na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Os agentes chegaram ao local após informações do Disque Denúncia de que traficantes armados estariam construindo barricadas e coagindo moradores. A ação ocorreu na Avenidas Acácias, área em que o Comando Vermelho tenta atuar. Um suspeito de 19 anos foi preso com 88 pinos de cocaína, 21 unidades de maconha e dinheiro.

Segundo a PM, quando os agentes chegaram ao endereço foram recebidos a tiros por cerca de 5 suspeitos. Durante a troca de tiros, o grupo tentou escapar, mas um homem foi detido com uma mochila contendo as drogas. Nenhum policial ficou ferido durante a operação. O suspeito foi levado à 165ª DP, onde permaneceu preso.

A Polícia Militar pede a população que denuncie atividades criminosas em Angra dos Reis ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo APP Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido ao denunciante.

iros, agentes do Serviço Reservado (P2) do 33º Batalhão de Polícia Militar, prenderam um suspeito de tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (19) na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Os agentes chegaram ao local após informações do Disque Denúncia de que traficantes armados estariam construindo barricadas e coagindo moradores. A ação ocorreu na Avenidas Acácias, área em que o Comando Vermelho tenta atuar. Um suspeito de 19 anos foi preso com 88 pinos de cocaína, 21 unidades de maconha e dinheiro.

Segundo a PM, quando os agentes chegaram ao endereço foram recebidos a tiros por cerca de 5 suspeitos. Durante a troca de tiros, o grupo tentou escapar, mas um homem foi detido com uma mochila contendo as drogas. Nenhum policial ficou ferido durante a operação. O suspeito foi levado à 165ª DP, onde permaneceu preso.

A Polícia Militar pede a população que denuncie atividades criminosas em Angra dos Reis ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 ou pelo APP Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido ao denunciante.