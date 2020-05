Paciente de Covid-19 em Angra dos Reis comemora aniversário e alta hospitalar

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 15:07 horas

Angra dos Reis – O paciente Orlando Celestino da Silva, que testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, teve alta hospitalar no domingo (17), após ficar dias internado no Centro de Referência Covid-19, em Angra dos Reis. No mesmo dia em que o idoso recebeu alta, também foi o dia em que comemorou o seu aniversário de 80 anos.

Ele foi liberado para terminar o tratamento contra a doença em casa, no isolamento domiciliar.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Angra dos Reis, o município possui 913 pacientes recuperados, sendo que 840 são suspeitos da Covid-19 e 73 que testaram positivo para doença.