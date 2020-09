Paciente de Porto Real é transferida de helicóptero para o Rio com apoio dos Bombeiros

Matéria publicada em 11 de setembro de 2020, 14:33 horas

Jovem, de 18 anos, sofreu um acidente de bicicleta no último domingo, dia 06

Porto Real– A estudante Cassiane Fernandes, 18 anos, foi transferida de helicóptero nesta sexta-feira, dia 11, para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), no Rio de Janeiro. A jovem, moradora do bairro Freitas Soares, sofreu um acidente de bicicleta, no domingo, dia 06, no distrito de Falcão, em Quatis.

Ela estava internada desde então no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real. A transferência da paciente contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, das Defesas Civis de Porto Real e do Estado e da Guarda Civil Municipal.

A transferência aconteceu por meio do helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) BM 04, do Centro de Operações em Atendimento Pré Hospitalar (COAPH) e o objetivo foi transportar de maneira segura, a estudante a fim de ser avaliada por equipe médica no Into, onde deverá passar por procedimentos cirúrgicos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a estudante apresentou fraturas em vértebras e no lado direito do crânio, além de algumas escoriações no pescoço. Cassiane foi socorrida na mesma data, através do no Pronto Socorro do Hospital, onde passou por diversos procedimentos e exames de imagem no crânio, tórax e abdômen.

Após constatado o seu quadro clínico foi encaminhada para a Clínica Médica, onde foi medicada e permaneceu consciente. Além disso, a estudante passou ainda no Hospital Municipal por todos os procedimentos necessários para o preparatório cirúrgico.