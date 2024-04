Paciente do CAPS é detido após ameaçar pessoas em Porto Real

Porto Real – A Guarnição do 37ª Batalhão da Polícia Militar foi acionada para intervir a ação de um homem portando um facão e ameaçando transeuntes na via pública, no bairro Jardim das Acácias em Porto Real nesta segunda-feira. Após rápida identificação, os policiais constataram que se tratava de um paciente do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

A equipe do SAMU também foi chamada ao local para prestar assistência. O homem, de 47 anos foi conduzido ao Hospital de Porto Real.

A rápida intervenção da polícia e o suporte do SAMU garantiram que a situação fosse controlada sem maiores incidentes.