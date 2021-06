Matéria publicada em 9 de junho de 2021, 15:12 horas

Angra dos Reis – O paciente Fernando da Luz Amorim, de 49 anos, que testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, teve alta na terça-feira, dia 08, após ficar 11 dias internado, no CTI do Centro de Referência Covid-19 (Santa Casa), em Angra dos Reis. Fernando é morador da Japuíba e foi recebido por seus familiares. Antes de ir embora, se emocionou e agradeceu a todos que contribuíram para a sua recuperação.

– Todos me cuidaram com o maior carinho. Eu sou muito grato a Deus. Por esse retorno e grato a todos vocês. Estou bem, estou curado pela honra e glória e louvor de nosso Deus. Tempos difíceis não duram para sempre – declarou Fernando em vídeo publicado pela prefeitura.

Boletim epidemiológico

De acordo com o boletim epidemiológico, no total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 68 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa) atende a 48 pacientes. Já o Hospital de Praia Brava está com seus 15 leitos ocupados.

O Centro de Referência reativou quatro leitos. Dos 79 leitos públicos do município, 63 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar pelo SUS de 79,75%. Dos 63 pacientes internados nos leitos públicos de Angra dos Reis, 60 são residentes da cidade e três são de Paraty. A Unimed, no momento, está com cinco dos seus 12 leitos ocupados.

Há 454 mortes pela doença na cidade e são três os últimos óbitos confirmados. Um homem de 74, sem comorbidades, que estava internado no Centro de Referência Covid-19 (Santa Casa) e faleceu ontem (8); um homem de 81 anos, também sem comorbidades, que morreu no dia 11 de novembro de 2020, em outro município; e uma mulher de 80 anos, com comorbidades, falecida no dia 19 de março desde ano, em outra cidade. Quatro óbitos continuam em investigação.

No momento, há 14.674 casos confirmados de coronavírus. Destes, 13.810 estão recuperados.