Pacientes de Volta Redonda com Covid-19 são encaminhados para hospitais no Rio

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 10:59 horas

Volta Redonda – O DIÁRIO DO VALE teve a confirmação por parte de familiares de ao menos três pacientes acometidos pela Covid-19 que estão sendo transferidos para hospitais de campanha na capital. Os casos foram relatados entre o fim da noite de sábado e a madrugada deste domingo. Um dos principais motivos para as transferências seria o fato do Hospital Regional Zilda Arns ainda não estar recebendo pessoas infectadas pelo coronavírus, depois que o governo do estado atrasou os repasses para a organização Social que administra a unidade.

A interrupção dos serviços no Hospital Regional, ao que parece, teve reflexo quase imediato na ocupação dos leitos da rede pública em Volta Redonda. Neste sábado, o prefeito Samuca Silva afirmou que o município ultrapassou a taxa de ocupação de 50% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) para Covid-19, na rede pública municipal. A ocupação está em 62%, segundo o prefeito. Com isso, Samuca anunciou também neste sábado que editará um decreto proibindo a entrada de novos pacientes com Covid-19, que não sejam da cidade na rede pública municipal. Mais: o prefeito pretende contratar leitos da rede particular para suprir a demanda.

Vale ressaltar que a rede pública municipal teria mais de 50 leitos de UTI no total, sendo 27 deles isolados para paciente com Covid e, destes 62% estavam ocupados, segundo Samuca Silva. Foi por essa razão que o comércio não poderá reabrir as portas. Há um acordo firmado com o Ministério Público e a Justiça, pelo qual a ocupação dos leitos destinados exclusivamente à Covid não pode passar de 50%. Se isso ocorrer, o comércio fecha.

Fluxo mudou

No início da pandemia do coronavírus, Volta Redonda abrigou pacientes de praticamente todo o estado e principalmente da Baixada, Rio e Grande Rio. Todos eram encaminhados para o Hospital Regional, que é administrado por uma organização social. Através de um edital de emergência, o governo do estado transformou a unidade em referência para tratamento da Covid-19 em todo estado. Quem ganhou a concorrência foi a própria OS que já administrava o Hospital Regional.

No entanto, o Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades no contrato emergencial e determinou a suspensão dos pagamentos que deveriam ser feitos pelo governo estadual. Com isso, no último dia 20 de junho o hospital parou de receber novos pacientes. Informações extraoficiais apontam que apenas 7% dos 232 leitos do Hospital Regional estejam ocupados no momento. Enquanto isso, pacientes da região seguem para serem tratados a quase 200 quilômetros de distância.