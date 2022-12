Pacotão de Reforços: Voltaço anuncia Abner, Thiaguinho, Júlio César e Pedrinho - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2022, 17:46 horas

O Volta Redonda segue se reforçando continua sua preparação para a próxima temporada. Após a contratação do lateral Ricardinho e dos zagueiros Sandro Silva e Daniel Felipe, o Esquadrão de Aço anunciou nesta terça-feira (27) a chegada dos atletas Abner, Thiaguinho, Júlio César e Pedrinho. Os quatro reforços têm contrato até o fim do Campeonato Carioca e chegam para reforçar o sistema ofensivo.

Abner tem 19 anos de idade e chega ao Voltaço vindo do Fluminense. Thiaguinho estava no Cuiabá-MT e teve passagem também pelo América-RN. Os outros dois atletas, Júlio César e Pedrinho, estavam atuando, respectivamente, no Atlético Mineiro e no Akritas Chlorakas, do Chipre. Os quatro já se integraram ao elenco e iniciaram os treinamentos no CT Oscar Cardoso.

O Volta Redonda estreia no Campeonato Carioca no dia 14 ou 15 de janeiro contra o Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O horário também não definido ainda.