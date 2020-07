Pacto Covid RJ atualiza indicador de risco moderado para coronavírus no Médio Paraíba

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 21:07 horas

Estado do Rio– A Secretaria Extraordinária da Covid-19 lançou nesta terça-feira, dia 21, nova nota técnica e painel de indicadores sobre a pandemia de coronavírus no estado do Rio de Janeiro. Na atualização, as regiões Médio Paraíba, Norte, Serrana, Centro-Sul e Baía da Ilha Grande, o cenário epidemiológico aponta para faixa de cor laranja, correspondendo ao risco moderado. A pontuação geral dessas regiões foi impactada pelo aumento no número de óbitos e, principalmente, pelo aumento na taxa de positividade para Covid-19.

As regiões Metropolitanas I e II, Baixada Litorânea e Noroeste evoluíram para a chamada “bandeira amarela”, que indica baixo risco. Já as demais regiões permanecem no estágio moderado, na “bandeira laranja”. O Pacto Covid RJ é um dos estudos utilizados para basear decisões governamentais. As medidas relacionadas ao nível de risco são apenas recomendações, podendo ser levadas em conta ou não nos decretos oficiais.

Na pontuação geral, o Estado do Rio de Janeiro se encontra na faixa de cor amarela, equivalente ao nível de risco baixo. Porém, considerando a diferença da curva epidêmica em todo o estado, é necessária uma análise regional para a tomada de decisão na esfera local. O avanço de algumas regiões para a bandeira amarela reflete a notável redução do número de casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e das taxas de ocupação de leitos destinados à Covid-19.