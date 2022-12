Padaria de Volta Redonda e depósito de móveis em Barra Mansa pegam fogo - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2022, 15:00 horas

Barra Mansa e Volta Redonda – Dois incêndios foram registrados neste sábado (24) em Volta Redonda e Barra Mansa. Na primeira cidade, as chamas atingiram uma padaria na Rua A, no bairro Água Limpa. O trânsito chegou a ser interrompido para que o Corpo de Bombeiros pudesse atuar.

Já em Barra Mansa, o fogo atingiu um galpão que funciona como depósito de móveis, mas que era uma antiga fábrica de alho, na Rua Gina Stornelli Beló, no bairro Colônia Santo Antônio. As chamas foram controladas cerca de três horas após o início das labaredas. Em ambos os casos, não houve vítimas. As causas dos incêndios serão investigadas.

Antiga fábrica de alho, na Rua Gina Stornelli Beló, no bairro Colônia Santo Antônio, pegou fogo em Barra Mansa