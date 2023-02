Padrasto de adolescente desaparecida em Piraí é preso - Diário do Vale

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2023, 14:39 horas

Piraí – Um mecânico de 44 anos, padrasto da adolescente Júlia Humanuelly de Faria Costa, de 15 anos, foi preso nesta segunda-feira (20) pela Polícia Civil de Piraí. Ele é suspeito de envolvimento no desaparecimento da jovem, ocorrido no distrito de Arrozal, no dia 13 deste mês. Contra ele havia um pedido de prisão temporária, de 30 dias, expedido pelo juiz de plantão Gabriel Almeida de Matos Carvalho. O homem nega qualquer envolvimento no caso.

O desaparecimento de Júlia foi registrado pela mãe na delegacia de Piraí. Ela continua sumida. Segundo as investigações, policiais obtiveram imagens de câmeras de segurança que mostram o padrasto e a mãe da jovem saindo de casa, no bairro Doutor Cássio, por volta das 6h. Cerca de duas horas depois, o homem retorna à residência, estaciona o carro de ré na garagem, e deixa o local após aproximadamente meia hora. Testemunhas contaram que ele saiu com algo volumoso enrolado em um lençol.

No veículo, a perícia encontrou indícios de sangue e também no sofá da casa em que a vítima morava. O material foi submetido a teste de DNA e a polícia aguarda o resultado.

A polícia já obteve a quebra do sigilo telefônico do suspeito e também de Júlia.