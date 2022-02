Pagamento do IPTU em cota única entra nos últimos dias em Resende

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2022, 18:30 horas

Resende- O pagamento em cota única do IPTU 2022 em Resende, entrou nos últimos dias para que os proprietários de imóveis residenciais e comerciais obtenham 15% de desconto. O imposto pode ser pago até o dia 8 de fevereiro. Para quem optar pelo parcelamento em 10 vezes, poderá ser aplicado um desconto de 5% em pagamentos até a data de vencimento.

Os carnês que não chegaram na casa dos moradores até o fim de janeiro devem ser retirados online, conforme prevê o decreto nº 13675/20, que diz que o contribuinte deve procurar a repartição fiscal competente, caso não ocorra o recebimento.

– É por meio do IPTU que conseguimos melhorar e investir ainda mais em melhorias para o município. O imposto representa uma das principais fontes de arrecadação própria do município. Este é um imposto que não tem repasse ao Estado e fica todo em Resende, por isso a importância do pagamento correto – explicou Paulo Roberto Russo, secretário municipal de Fazenda.

O IPTU pode ser quitado nas agências do Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal, além das casas lotéricas da cidade. A previsão para este ano de 2022 é que sejam arrecadados R$ 29 milhões.