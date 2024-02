Barra de Piraí – O Corpo de Bombeiros encontrou mais duas vítimas do deslizamento na rua Paulo da Silveira, em Barra do Piraí, na tarde desta quinta-feira (22). Foram encontrados o corpo de um adulto e do bebê, de oito meses.

Uma vítima ainda está sendo procurada.

Até o momento, são três vítimas fatais. O corpo de dona Lígia Maria de Carvalho de 63 anos foi encontrado na noite de quarta (21). Os Bombeiros seguem no local a procura de um adulto.