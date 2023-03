Pai é preso e menor apreendida por matar e enterrar bebê de 7 meses - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 15:57 horas

Eles chegaram a mentir para Polícia dizendo que a bebê havia sido sequestrada; caso ocorreu na zona rural de cidade paulista, que faz divisa com Bananal

Matéria exclusiva do DIÁRIO DO VALE

São José do Barreiro, SP – Um casal foi preso na noite desta segunda-feira (20), depois de confessar ter matado e enterrado a própria filha, uma bebê de 7 meses, em uma cova rasa na área rural de São José do Barreiro (SP). O crime, que chocou o Vale Histórico de São Paulo, ocorreu na casa da família, na Estrada da Fazenda Capoeirinha, distante 16 quilômetros de Bananal (SP). O casal, um homem, de 23 anos e uma adolescente, de 17 anos, chegaram a mentir para os policiais da delegacia de São José do Barreiro dizendo que a bebê havia sido sequestrada quando eles caminhavam pela estrada rural. No entanto, após o interrogatório, feito separadamente, eles acabaram se contradizendo e confessaram o crime. O caso aconteceu na noite do último domingo (19) e eles só foram à delegacia na segunda-feira (20). Na DP, eles ainda afirmaram que haviam feito o consumo de bebida alcoólica e fumado maconha.

O casal passou por uma audiência de custódia que manteve a prisão do pai e encaminhou a adolescente para a Fundação CASA (Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente).

Bebê foi arremessada ao chão pelo próprio pai

Segundo apurado pela reportagem, a bebê de 7 meses foi arremessada ao chão pelo próprio pai, simplesmente por estar chorando, enquanto a mãe tomava banho. Eles contaram em depoimento à polícia que, após a queda, a criança continuou chorando e foi colocada na cama pelo pai. Os dois, então teriam ido tomar banho juntos e mantiveram relações sexuais, enquanto a bebê continuava a chorar na cama. Ao sair do banho, disseram ter percebido que a cabeceira da cama havia caído sobre a cabeça da criança, provocando sua morte.

Casal foi dormir com a bebê morta em casa

A mãe da bebê contou ainda que, após constatarem a morte da criança, chegaram a dormir e na segunda-feira pela manhã, ao acordaram, os dois concordaram em enterrar o corpo da bebê e inventar a história do sequestro para não serem presos. O homem de 23 anos e a mulher de 17 foram detidos por homicídio com agravantes de destruição, subtração ou ocultação de cadáver e comunicação falsa de crime ou contravenção.

Casal disse que bebê havia sequestrada

O caso deixou a pacata cidade São José do Barreiro em comoção. A frieza como o casal conduziu a morte da filha até a chegada à delegacia deixou até mesmo policiais experientes, revoltados. Segundo a Polícia, o casal foi até a delegacia de São José do Barreiro no início da tarde de segunda-feira (20) para registrar que a filha teria sido sequestrada na noite do último domingo (19). Eles disseram que a criança estava chorando muito e, por isso, decidiram levá-la para a casa da mãe do marido. Na delegacia o casal disse que estava caminhando pela estrada rural sem iluminação quando dois homens se aproximaram em um carro anunciando um assalto. “E como não tinham dinheiro e nenhum bem material, os criminosos teriam levado o bebê embora. Os policiais, no entanto, desconfiaram da versão, e o casal acabou confessou que a história era mentirosa e que a criança estava morta.