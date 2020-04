Painel na porta da Prefeitura de Volta Redonda vai divulgar dados da Covid-19

Matéria publicada em 18 de abril de 2020, 21:45 horas

Volta Redonda – O município vai divulgar, através do painel transparência, instalado na porta do prédio da prefeitura, no Aterrado, informações sobre a Covid-19.

-Desde o início estamos fomentando a transparência das ações. Agora, para quem não tem acesso à internet, terá acesso na porta da prefeitura através do nosso painel da transparência. Além de informações do Covid dados financeiros de contratações – disse o prefeito Samuca Silva, na noite deste sábado, dia 18.

Painel que fica na porta da Prefeitura, no Aterrado, vai disponibilizar todos os dados sobre o novo coronavírus