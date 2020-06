Pais e escolas divergem sobre liminar suspendendo descontos em mensalidades da rede particular de ensino

Matéria publicada em 16 de junho de 2020, 09:15 horas

Rio de Janeiro e Sul Fluminense – A lei estadual prevendo desconto nas mensalidades de escolas e universidades, suspensa por conta de decisão judicial, dividiu opiniões entre pais e donos de estabelecimentos de ensino. De um lado, pais de alunos, afirmam terem ficado sobrecarregados com estudos dos filhos em sistema on line e, que o desconto, se torna importante por conta das dificuldades econômicas devido a pandemia de Covid-19. Já o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Sul Fluminense, Cláudio Menchise, cuja entidade ingressou na Justiça contra o desconto, considera a lei aprovada pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), inconstitucional.

– Nenhum setor teve uma lei específica sobre redução de produtos durante a pandemia e o que estão propondo para as escolas pode levar a falência de muitos estabelecimentos de ensino – avaliou Menchise, lembrando que as 60% da receita das unidades são destinados a pagamento de pessoal. Menchise disse ainda que as escolas mantiveram o funcionamento, com as atividades administrativas e, algumas, segundo ele, realizaram investimentos para se adequar a pandemia. “Para agravar ainda mais, as escolas já deram descontos e os pais agora querem o desconto de 30% da lei, sobre o que já haviam ganhado no início,ou seja, desconto em cima de desconto”, completou, acrescentando que o sindicato afirma que as negociações entre pais e escolas devem ocorrer de forma específica, onde cada unidade deverá aplicar os percentuais de acordo com sua realidade econômica.

Para pais de alunos, porém, o desconto se aplica ao momento de incertezas econômicas. Uma delas, Valéria Machado, que é pedagoga e mãe de dois alunos de uma escola particular em Volta Redonda, o desconto é necessário e o momento existe cooperação de ambas as partes. Ela avalia que as unidades de ensino tiveram os custos reduzidos por conta das aulas terem deixado de ocorrer de forma presencial,porém os pais, como é o caso de Valéria, ficaram sobrecarregados com as on line dos filhos.

– Dedico o período da manhã a acompanhar o meu filho e muitos pais tiveram seus ganhos reduzidos durante essa pandemia, então nada mais justo, do que um bom acordo entre as partes envolvidas – disse a pedagoga, lembrando que no caso dela as mensalidades já foram quitadas com um ano de antecedência. “Já antecipamos o pagamento do ano escolar dos nossos filhos, mas muitos pais vão enfrentar dificuldades para manter estas mensalidades e, por isso, deve haver um acordo para ninguém sair perdendo”, completou.

Decisão

A lei, sancionada no último dia 4, previa um desconto de 30% sobre o excedente de um piso de R$ 350 e segundo a decisão judicial “a leitura dos artigos da lei impugnada demonstra a incompatibilidade formal e material com diversas normas constitucionais”.