Paixão de Cristo é celebrada com dois espetáculos em Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de abril de 2023, 18:15 horas

Barra Mansa – A Sexta-Feira Santa em Barra Mansa é tradicionalmente marcada pela encenação da Paixão de Cristo no distrito de Rialto e no bairro Vista Alegre. Os espetáculos, organizados pelos moradores das localidades, aconteceram simultaneamente na sexta-feira (7) e, ambos, contaram com apoio da prefeitura, através da Fundação Cultura.

A encenação no distrito de Rialto é uma das mais importantes manifestações de fé e cultura da cidade, que completou 40 anos este ano. O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, ressaltou a importância de se manter a tradição que atrai moradores de outras cidades.

– É a maior manifestação da cultura popular de Barra Mansa. Aqui em Rialto acontece há 40 anos e na Vista Alegre também se tornou tradicional, com um desenvolvimento técnico e artístico que muito nos orgulha. Este é um momento de muita fé e emoção que mobiliza as comunidades, já que a atuação é realizada por pessoas comuns e pelas ruas do distrito e do bairro, tornando as encenações mais próximas de todos e atraindo pessoas de diversas partes da região – declarou Bravo.

Moradora do bairro Vila Nova, Regina Silva Alves, falou da emoção em poder acompanhar o momento de fé.

– Sempre que posso venho com a minha família, já perdi a conta de quantos espetáculos já assisti. Essa é uma data muito especial, por isso faço questão de trazer as crianças, para que elas saibam o real sentido da Páscoa e para que essa tradição não se perca – disse.