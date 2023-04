Paixão de Cristo será encenada nesta sexta-feira em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 14:07 horas

Barra Mansa – O Grupo ‘Arte em Missão’, com apoio da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, de Barra Mansa, tem se reinventado há quatro anos para pregar o Evangelho, num ato de amor e fé, por meio da encenação da Paixão de Cristo.

Nesta Semana Santa, o espetáculo – que conta com a participação de 100 atores – será apresentado nesta sexta-feira (7), às 16h, no final do bairro Vista Alegre. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Ao contrário do ano passado, os atores ficarão concentrados em um só local, tornando o espetáculo ainda mais atraente e interativo.

A preparação do grupo, que é formado também por atores da própria comunidade , contou com ensaios realizados ao menos duas vezes na semana. A ideia, disseram, é oferecer ao público uma apresentação de excelência.

Ao todo, de acordo com a organização do evento, são esperadas 2.500 pessoas. A iniciativa faz parte do Calendário Cultural de Barra Mansa e conta com o apoio da prefeitura através da Fundação Cultura.