Palco Sobre Rodas começa nesta quarta-feira (5), em Volta Redonda

Volta Redonda – Os moradores de Volta Redonda recebem a partir desta quarta-feira (5), a temporada 2024 do Palco Sobre Rodas. A primeira apresentação acontece no bairro Eucaliptal. O espetáculo, que reúne teatro infantil e juvenil, malabares, palhaços, ventríloquos, mágicos, pintura de rosto e shows musicais, começa às 19h, ao lado da Igreja Católica do bairro.

A programação inclui 80 edições do projeto cultural em bairros diferentes do município entre os meses de junho e dezembro, as edições serão realizadas sempre às terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h, nas ruas dos bairros de Volta Redonda.

“A resposta da população ao retorno do Palco Sobre Rodas no ano passado foi muito positiva e, neste ano, o número de edições quase dobrou. A proximidade do evento com o público e a programação gratuita pensada para atender pessoas de todas as idades, são a chave do sucesso do projeto. Vale mencionar que ainda há o fomento da economia e do comércio local, incentivo aos artistas, o resgate da autoestima da comunidade, interatividade e sociabilidade entre os vizinhos, moradores e familiares”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

O Palco Sobre Rodas é um projeto de cultura itinerante, que surgiu da necessidade de facilitar o acesso irrestrito a eventos culturais de qualidade, para populações que moram em bairros mais distantes das áreas centrais das cidades.

As principais atrações ocorrem em um palco que fica sobre um caminhão na parte da carroceria. As apresentações acontecem de forma dinâmica e interativa, em clima de entretenimento familiar, social e informal. A iniciativa que surgiu em 1999 e realizou mais de 1300 apresentações no passado, retornou à cidade em 2023 com 50 edições.

Confira a programação de junho: