Palestra “Cultura Empresarial” reúne 200 associados na CDL

Volta Redonda – Abrindo o Ciclo de Palestra de 2024, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) recebeu nesta quarta-feira (20), em seu auditório cerca de 200 associados para a palestra “Cultura Empresarial: Sua Empresa é um Reflexo Seu”.

A palestrante é diretora da NSA Contabilidade, tem formação em Ciências Contábeis e especialização em Cultura Organizacional. Ela falou sobre valores, missão, responsabilidade social e ética, além de como a postura de um gestor interfere diretamente no desenvolvimento dos seus colaboradores.

O presidente da CDL-VR, Leonardo Almeida, ressaltou que o objetivo foi mostrar trazer um tema que tem sido muito atual, o relacionamento com os funcionários e também com o público-alvo, que são os clientes. “Temos buscado temas que também contribuem na liderança, porque, uma empresa com um gestor preparado, antenado com as tendências de mercado, mas também com a gestão de pessoas, faz toda a diferença na hora de incentivar o seu time a ter uma melhor performance. Além dessa, vamos trabalhar com outros assuntos que são importantes também, como marketing, estratégias de vendas e comunicação no digital, sempre pensando em preparar o comércio para datas especiais”, acrescentou.

A empresária Micheline Sadde, eleita em dezembro do ano passado no Congresso Internacional de Saúde Estética com o título de “Melhor Profissional Revelação da Estética do Brasil, fisioterapeuta dermatofunciona, recebeu uma homenagem pelo “Mês da Mulher” em nome de todas as associadas. Aos 42 anos, ela é dona do Inesfe (Instituto de Especialização Forma Estética), que fica na Vila Santa Cecília.