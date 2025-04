Palestra no Saae-VR reforça saúde e segurança no trabalho

Volta Redonda – O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) realizou, na quinta-feira (10), uma palestra sobre o ‘Abril Verde’ – campanha em menção ao mês do Dia Internacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho. A atividade foi promovida para os servidores da unidade do Saae localizada no bairro Bela Vista.

Ministrada pela engenheira de Segurança do Trabalho Daniela Davét, a palestra foi organizada em parceria com a Cipaa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio) e o Saae-VR.

O evento abordou temas relevantes sobre saúde, prevenção e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Foram apresentadas técnicas e práticas seguras, como o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o mapeamento de riscos, visando à integridade física dos trabalhadores.

Durante a palestra, os funcionários também puderam compartilhar experiências e rotinas, fortalecendo o compromisso com a segurança e a responsabilidade no ambiente profissional.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza (PC), ressaltou a importância da campanha. “Não existe um caminho melhor para alcançar qualidade de vida do que a prevenção. Palestras e ações como estas reforçam o compromisso que temos com a vida dos nossos funcionários, que estarão sempre em primeiro plano”, afirmou.