Palestra resgata trajetória do MAM Resende em seus 75 anos

Resende – A Secretaria Municipal de Cultura de Resende, promove, na próxima quinta-feira (8), a partir das 14h, a palestra “A Saga do Museu de Arte Moderna de Resende: Excentricidade ou Patrimônio Cultural?”. A roda de conversa será mediada por Angelo de Paula, coordenador do Arquivo Histórico Municipal, e Tatiana Avelino, museóloga e pesquisadora do MAM Resende. O encontro integra a programação comemorativa dos 75 anos de fundação do Museu de Arte Moderna de Resende, que é o quarto museu de arte moderna do Brasil e o primeiro sediado no interior.

A septuagenária história do MAM Resende será apresentada pelos palestrantes, a partir da década de 1950 até os dias atuais. O roteiro da palestra inclui a abordagem de todas as fases vividas pela instituição resendense, a importância do museu para a preservação da história da cidade, além do vasto acervo e planos para o futuro do MAM. Para a diretora do Museu de Arte Moderna de Resende, Carmen Aguiar, a palestra será um mergulho na impressionante história da instituição.

“Na primeira parte do evento, o historiador Angelo de Paula reconstituirá a história do museu nestes 75 anos, além de destacar as personagens centrais responsáveis por sua criação e o contexto sociocultural de Resende nos anos 50. Já Tatiana abordará a formação do acervo, revelando suas singularidades e potências. Por fim, a museóloga propõe uma reflexão sobre o museu como um importante patrimônio cultural da cidade”, explica.

A exposição oral da Tatiana Avelino será baseada em sua dissertação de mestrado, a ser apresentada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A pesquisa investiga os caminhos possíveis para a preservação de instituições culturais fora dos grandes centros urbanos.

A palestra “A Saga do Museu de Arte Moderna de Resende: Excentricidade ou Patrimônio Cultural?” é gratuita e aberta ao público. O evento é destinado a estudantes, profissionais da cultura, pesquisadores e entusiastas de expressões culturais brasileiras.

A Saga do Museu de Arte Moderna de Resende: Excentricidade ou Patrimônio Cultural?

Data: quinta-feira (8)

Horário: A partir das 14h

Local: Museu de Arte Moderna de Resende, Rua Dr. Cunha Ferreira, número 104 – Centro Histórico

Entrada gratuita