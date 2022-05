Palestra sobre violência contra a mulher reúne diversas autoridades em Itatiaia

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 16:16 horas

Itatiaia- Autoridades municipais, estaduais, diversos representantes do poder judiciário, da Polícia Militar, Polícia civil e do Exército se reuniram na segunda-feira (23) em Itatiaia, para ouvir e debater sobre um importante tema: a violência contra a mulher.

O evento realizado pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, na Câmara Municipal, contou com a palestra do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Wagner Cinelli, que é autor do livro “Metendo a Colher”. A obra traz uma coletânea de artigos escritos pelo magistrado sobre violência doméstica e familiar contra a mulher.

– É fundamental falar sobre esse assunto para trabalhar a educação, a prevenção. Nosso objetivo é contribuir para que haja debate e para que políticas públicas possam ser desenvolvidas, para que as pessoas no plano individual, principalmente as mulheres, percebam os primeiros sinais de que ali tem uma relação toxica, que a coloca perigo, que aquele homem que pratica qualquer tipo de violência é o homem que mata – relatou o desembargador.

O prefeito Irineu Nogueira, participou do evento e destacou a relevância do tema.

– Essa conversa é de fundamental importância, fico feliz de ver a quantidade de autoridades reunidas aqui hoje em prol das mulheres. Temos buscado valorizar as mulheres em nossa administração e esse momento é fundamental para chamar atenção, é importante para nossa cidade e para a região, e com certeza vai gerar frutos – relatou Irineu.

De acordo com a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Cavallari, o importante é debater e chegar a políticas de prevenção, além de engajar toda a sociedade no combate à violência.

– Além de orientar as mulheres, nós queremos mostrar que homens também precisam estar conosco nesse combate, nesse enfrentamento da violência contra as mulheres – afirmou Luciana.

Participaram do evento, compondo a mesa, o prefeito Irineu Nogueira, o deputado estadual Noel de Carvalho, o desembargador Wagner Cinelli, o juiz de direito da Comarca de Resende Dr. Marvin Moreira (representando a juíza de Itatiaia Caroline Dubois) o juiz de Direito da comarca de Resende Hidenburg Kholer, a secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Cavallari, o representante do jurídico da Academia Militar das Agulhas Negras, Coronel Tito Campos, o Comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, William Caldeira de Freitas, a Delegada e diretora geral de Polícia do Interior, Sandra Ornelas e o procurador do Município de Itatiaia, Wanderley Afonso.