Palmeiras enfrentará o Chelsea na final do Mundial de Clubes

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 20:56 horas

Abu Dhabi – O Palmeiras enfrentará o Chelsea na grande final do Mundial de Clubes. O Verdão conheceu seu rival na decisão nesta quarta-feira (9), quando o time inglês derrotou o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 1 a 0. O gol do jogo disputado no estádio Mohammed Bin Zayed foi marcado pelo atacante Lukaku.

O Alviverde, por sua vez, garantiu vaga na final do Mundial ao vencer o Al Ahly, na terça-feira (8), por 2 a 0. Os tentos do Palmeiras foram marcados por Raphael Veiga e Dudu. Agora, com a cabeça no Chelsea, o elenco de Abel Ferreira terá três dias de preparação até o embate que decidirá o campeão do torneio.

A decisão do Mundial de Clubes da FIFA será disputada no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.