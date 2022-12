Panorama Covid: indicadores no Rio permanecem em queda - Diário do Vale

Panorama Covid: indicadores no Rio permanecem em queda

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2022, 18:46 horas

Secretaria de Saúde reforça importância da vacinação para evitar casos graves e óbitos pela doença

Rio de Janeiro – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que os indicadores da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (30), mantém a tendência de queda verificada nas semanas anteriores. A análise considera os dados registrados nas semanas epidemiológicas 50 (11 a 17 dezembro) e 51 (18 a 24 dezembro). No período analisado, o número de casos por início dos sintomas registrado por semana passou de 4.691 para 2.538, o que representa uma redução de 45,9%.

As taxas de positividade de antígeno e RT-PCR também apresentam tendência de queda. Entre os dias 18 e 24 de dezembro, foram realizados em média 4.100 testes de antígeno por dia, sendo a positividade de 19%. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média 226 exames por dia, com positividade de 25%. Na semana anterior (11 a 17 dezembro), a taxa de positividade de RT-PCR estava em 36% e a de antígeno em 27%.

Os atendimentos a casos de síndrome gripal nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual tiveram queda de 30% no período analisado. Na semana de 11 a 17 de dezembro, foram registrados 2.524 atendimentos, sendo 2.290 de adultos. Já na semana de 18 a 24 de dezembro, foram 1.759 atendimentos, sendo 1.634 de adultos.

As solicitações de leitos para tratamento da Covid-19 apresentaram redução na semana de 18 a 24 de dezembro, com uma média de 7 pedidos por dia, sendo 5 para UTI e 2 para enfermaria. Na semana de 11 a 17 de dezembro, a média de solicitações era de 8 leitos por dia, sendo 4 para enfermaria e 4 para UTI.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter a doses de reforço em dia para evitar casos graves e óbitos pela doença. Pessoas com 18 anos ou mais devem tomar duas doses de reforço. Aquelas entre 12 anos e 17 anos, uma dose de reforço.

Para consultar o Panorama Covid e outras informações, como número de internações, óbitos e taxa de cobertura vacinal, basta acessar o Painel de Monitoramento da Covid-19:

https://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html.