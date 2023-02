Paola da Pizzaria assume cadeira de vereadora - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 19:17 horas

Barra Mansa – A vereadora Paola da Pizzaria tomou posse nesta sexta-feira (24). Ela se torna a 14ª parlamentar mulher do município e se une às quatro vereadoras que integram a atual legislatura, formando assim o mandato recorde de participação feminina no município.

Paola assumiu agradecendo todos os que contribuíram em sua trajetória até assumir o mandato.

— Agradeço aqui aos meus 912 amigos que confirmaram este mandato a mim;, sem vocês nossa história seria apenas sonhos. Dedico o meu mandato aos seus filhos, aos meus filhos, aos nossos filhos. Essa é minha bandeira sempre a favor do diálogo e da população. Barra Mansa ganha mais uma mulher na câmara e, a partir de agora, estamos fazendo história. Todas as vereadoras e vereadores já demonstraram seu apoio a mim, iremos caminhar juntos pelo melhor – afirmou a vereadora Paola da Pizzaria.

A sessão de posse da vereadora contou com a casa cheia e a presença do deputado federal Luiz Antônio Correa, o deputado estadual André Correa e o prefeito de Vassouras, Severino Ananias Dias Filho. O deputado federal Luiz Antônio Corrêa desejou um mandato de sucesso para a vereadora.

– Ninguém traz nos ombros a responsabilidade de quase mil votos e fica sem ter direito de exercer o seu mandato. Se me indagarem quais virtudes um político deve ter, eu respondo que são a simplicidade, a lealdade e a gratidão. Você reuniu todas essas pessoas hoje aqui porque possui essas virtudes. Tenho certeza que vai ter um mandato brilhante defendendo as mulheres, as crianças e a população de Barra Mansa – declarou o deputado que agradeceu a votação que teve em Barra Mansa e o apoio tanto da vereadora, quanto dos vereadores Dudu Pimentel e Paulo Chuchu.

A vereadora Paola assume a cadeira vaga do vereador Furlani, que assume a secretaria de Governo de Barra Mansa.