Paola da Pizzaria protocola 10 Projetos de Lei em uma semana de mandato - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de março de 2023, 08:18 horas

Barra Mansa – A recém-empossada vereadora de Barra Mansa protocolou 10 projetos de lei e 40 indicações na Câmara Municipal de Barra Mansa 10 projetos de lei e 40 indicações em uma semana de mandato, completada no último dia 24. De acordo com a parlamentar, a expectativa é que no primeiro mês consiga a aprovação das matérias a qual considera de grande interesse público.

“Quando me propus aceitar esse desafio, meu maior interesse era lutar pelo direito das nossas crianças e adolescentes; por nós, as mulheres, e por políticas públicas voltadas para a educação, saúde e funcionalismo público. Esses projetos são repletos daquilo em que acreditamos que podemos agregar mesmo em pouco tempo de mandato. Também temos o desafio das fiscalizações. Nosso mandato tem compromisso é com o morador da cidade e mais ninguém”, afirmou a vereadora.

Em relação aos requerimentos, a vereadora explica que consultou os moradores dos bairros. Ela entende que só é possível construir melhorias com apoio de quem vive a demanda na ponta dos problemas. Os requerimentos foram voltados à manutenção e infraestrutura por toda a cidade, educação e saúde. Já indicações se relacionam a temas voltados as mulheres, crianças e adolescentes são os destaques das protocolada.

Dia da Mulher

No próximo dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, Paola da Pizzaria afirmou que vai à tribuna discursar para as mulheres barra-mansenses.