Papai Noel entrega milhares de presentes no ‘Natal da Cidadania’, em Volta Redonda

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda encerrou o Natal da Cidadania neste sábado (23), a tradicional Casa do Papai Noel ficou aberta durante mais de quinze dias para visitação e entrega de presentes. A iniciativa recebeu mais de 45 mil visitas e distribuiu mais de 13 mil presentes. Toda família que passou pelo espaço pôde conhecer o Bom Velhinho, tirar fotos, e cada criança visitante ganhou um presente.

A Casa do Papai Noel também recebeu grupos de Pessoas com Deficiência (PCDs), incluindo pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) que, além de conhecer o Papai Noel, apresentaram uma canção natalina.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, desejou um Feliz Natal para todos e agradeceu a presença dos visitantes. “O ‘Natal da Cidadania’ de 2023 foi lindo, eu queria agradecer a todos os envolvidos e também aos visitantes por prestigiarem essa iniciativa tão tradicional e marcante em Volta Redonda. Que todos tenham um Feliz Natal”, disse Neto, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia.

O diretor-executivo do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Paulo Cezar de Souza, o PC, destacou o aumento do número de presentes em relação ao último ano.

“Este ano foram entregues mais de 13 mil presentes para os visitantes da Casa do Papai Noel. Muitas crianças acabam não tendo a oportunidade de ganhar presentes e este projeto proporciona isso a elas”, ressaltou PC.

O gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, um dos organizadores da iniciativa, destacou a quantidade de visitantes que passaram pela Casa do Papai do Noel nos últimos dias.

“Foram mais de 45 mil pessoas visitando o espaço durante esses mais de 15 dias de Natal da Cidadania, a equipe está de parabéns pelo empenho, pela simpatia e pela entrega com esta tradição tão especial de Volta Redonda”, afirmou Ballarini.

O prefeito em exercício e diretor-geral do Hospital São João Batista, Sebastião Faria, salientou o papel do evento para inclusão.

“O Natal em Volta Redonda é muito especial. É inclusivo, abriga pessoas de todos os bairros e até de cidades vizinhas, que vêm apreciar a decoração caprichada e o show de luzes, a edição deste ano foi linda”, destacou Faria.