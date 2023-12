Para conseguir atendimento, mulher invade Hospital de Emergência com carro

Resende – Uma mulher, cuja idade não foi divulgada, foi conduzida à 89ª Delegacia de Polícia nesta quarta-feira (20), após invadir com seu carro a recepção do Hospital de Emergência, no bairro Jardim Jalisco. De acordo com o apurado pelo DIÁRIO DO VALE, a mulher teria colocado a irmã no porta-malas do carro e dirigido até a unidade de saúde, jogando o veículo contra a porta de vidro do edifício e adentrando a recepção.

Em desespero, ela gritava exigindo atendimento para sua irmã e foi contida por funcionários e populares. O vídeo pode ser visto no Instagram do DIÁRIO DO VALE, em instagram.com/diariodovale.

À reportagem , a assessoria de imprensa da prefeitura de Resende disse que a mulher já tinha ido à unidade de saúde levar a irmã, que estaria com uma contusão no joelho. Ela teria sido atendida na recepção às 11h52; às 11h55 pelo ortopedista, que indicou a realização de Raio X. O exame não teria constatado nenhum trauma, apenas escoriações. “Às 12h16 ela foi medicada; e minutos depois, liberada, pois não havia nenhuma indicação de internação ou qualquer outro tratamento”, afirmou.

Ainda de acordo com a prefeitura, por volta das 15h – mais de duas horas depois do atendimento – a mulher retornou ao Hospital de Emergência com sua irmã no porta-mala do carro, quebrando o vidro de entrada. Além da paciente que estava no carro, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar conduziu a mulher à 89ª DP, onde foi ouvida e presa em flagrante.