Parada da Diversidade atrai grande público em Barra do Piraí - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de janeiro de 2023, 18:41 horas

Barra do Piraí – A 12ª edição da Parada da Diversidade em Barra do Piraí, que ocorreu neste domingo (16), contou com a presença da artista Kaya Conkya e movimentou um público de mais de dez mil pessoas. A Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ é um evento que tem como objetivo conscientizar a população a respeito da importância da luta contra a discriminação.

“Assim como as anteriores, a Parada da Diversidade foi um sucesso em Barra do Piraí. Com milhares de pessoas reunidas no centro da cidade, nós temos o prazer de afirmar que não tivemos nenhuma ocorrência policial”, comentou o secretário interino de Turismo e Cultura, Francisco Leite.

Além disso, o secretário interino também aproveitou para falar sobre a importância do evento.

“É necessário sempre frisarmos a importância da luta contra qualquer tipo de preconceito, esse evento serve para consolidar algo que nossa gestão sempre lutou e que sempre vamos continuar buscando”, completa o secretário.

O prefeito Mario Esteves comentou a respeita da necessidade do fomento de eventos como esse, sobre como a cerimônia foi magnífica e como é recompensador para Barra do Piraí promovê-la.

“A Parada foi incrível, o show da Kaya foi sensacional e agitou a todos. É muito gratificante participar da promoção de eventos como esses, a luta contra a LGBTQIAPN+fobia é algo que precisa ser reconhecida e apoiada”, finaliza o prefeito.