Paralisada nos últimos anos, construção do Hospital da Criança avança em VR

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 08:44 horas

Volta Redonda – As obras do Hospital da Criança, que funcionará ao lado do Hospital do Retiro, ficaram paralisadas nos últimos anos. Mas, de acordo com a prefeitura, a construção voltou à carga e segue avançando. Depois de pronta, a unidade funcionará em conjunto com o Hospital do Retiro, mas terá uma recepção própria, consultórios de atendimento, consultórios de classificação de risco, salas de medicação, de emergência vermelha e de nebulização – tudo voltado para a Pediatria. Ao ser totalmente concluído, o novo hospital ganhará áreas de repouso e de internação.

Segundo a prefeitura, todos os pavimentos do prédio que está sendo erguido foram contemplados. A construção de alvenaria, por exemplo, acontece na fachada, do 1º ao 5º pavimento; na parte interna do segundo andar e na rampa de acesso do 1º ao 3º pavimento.

As equipes responsáveis pelo emboço atuam no interior do 2º pavimento; nas rampas do 1º ao 3º andar e, do lado de fora, o serviço está sendo feito nas fachadas laterais e nos fundos.

O prédio também está recebendo colocação de revestimentos e de bancadas, instalação elétrica, montagem e pintura de estruturas metálicas e construção do poço do elevador, em concreto armado.

“As obras estão aceleradas e esta unidade, que vai atender nossos pequeninos com mais qualidade, já está ganhando forma na alvenaria, enquanto a parte da estrutura metálica está praticamente concluída. Lembrando que estamos procurando um novo espaço para descentralizar o atendimento pediátrico, que hoje está todo concentrado no Hospital do Retiro”, afirmou o prefeito Antônio Francisco Neto.

Investimento

O Hospital da Criança recebe investimentos de emendas parlamentares e do Governo do Estado. No total, são quase R$ 6 milhões de emenda parlamentar do então deputado federal Delegado Antônio Furtado, mais R$ 9,4 milhões do governo estadual – por meio do projeto ‘Somando Forças’ – liberados para a construção da futura unidade de saúde. Além de fiscalizar a obra, a prefeitura é responsável por entrar com 5% do valor repassado pelo Estado como contrapartida.