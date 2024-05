Paraná Pesquisas: se eleições fossem hoje, Jair Bolsonaro venceria Lula

País – Uma pesquisa de opinião pública realizada pelo instituto Paraná Pesquisas, com sede em Curitiba, mostra que, se as eleições fossem hoje e se o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse elegível, ele venceria o pleito com 38,8% contra os 36,% do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. O resultado, divulgado esta semana, consta de uma questão estimulada da pesquisa, quando os entrevistados são questionados sobre quem votariam se os candidatos fossem esses.

Já na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sobre quem votariam, Lula venceria com 19,9% contra 16,1% de Bolsonaro – uma vitória apertada como a da vida real, em 2022, quando o atual presidente venceu com 50,9% dos votos contra 49,1% de Jair Bolsonaro, uma diferença de apenas 1,8%. Hoje, o petista venceria por uma diferença de 3,8%.

Outros nomes foram apresentados aos entrevistados, como Simone Tebet, Ciro Gomes, Helder Barbalho, Romeu Zema, Michelle Bolsonaro e Sergio Moro, dentre outros, sem que houvesse pontuação alta o bastante para disputar o primeiro lugar.

A pesquisa, disponível no site do instituto, consultou a população sobre a situação eleitoral para as eleições majoritárias de 2026. A coleta de dados foi feita através de entrevistas pessoais, entre os dias 27 de abril e 1º de maio de 2024.

Segundo o Paraná Pesquisas, foi utilizada uma amostra de 2020 eleitores em 26 Estados e Distrito Federal e em 160 municípios brasileiros. A amostra representativa atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais.

Nas análises das questões por localidade, o grau de confiança atinge 95,0% para uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais para o estrato da Região Sudeste, onde foram realizadas 853 entrevistas, 4,2 pontos percentuais para o estrato da Região Nordeste, onde foram realizadas 562 entrevistas, 5,7 pontos percentuais para o estrato da Região Norte + Centro-Oeste onde foram realizadas 303 entrevistas e 5,8 pontos percentuais para o estrato da Região Sul, onde foram realizadas 302 entrevistas.