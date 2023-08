Paraty abre inscrições para 29 vagas temporárias com salários de até R$ 9,1 mil

Paraty – A Prefeitura de Paraty abriu 29 vagas temporárias de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários de até R$9,1 mil.

As inscrições começaram na última segunda-feira (28), e os interessados têm até o diade hoje para participar. Todas as inscrições deverão ser realizadas no próprio site da prefeitura.

Segundo o edital, os salários ofertados para os cargos vão de R$ 1.812,11 a R$ 9.151,04. As provas estão marcadas para o dia 11 de setembro.

VEJA O EDITAL

Conforme o edital, estão sendo ofertadas 29 vagas temporárias divididas entre os cargos: