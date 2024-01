Paraty abre inscrições para Festejos do Mar

Paraty – A Prefeitura de Paraty está com as inscrições abertas para o evento Festejos do Mar, que será realizado no dia 3 de fevereiro, a partir das 11h, no Cais de Turismo. As embarcações que desejarem participar do evento devem procurar a Secretaria de Turismo, de 9 a 29 de janeiro, de segunda à sexta-feira, de 9h às 17h

Para concorrer, as embarcações deverão estar legalizadas e registradas na Capitania dos Portos de Paraty (Marinha do Brasil). Para proceder com a inscrição os interessados deverão comparecer ao local de inscrição, munidos de cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, para pessoas físicas ou cópias do Cartão do CNPJ, da carteira de identidade e do CPF do representante legal pela empresa, em caso de pessoa jurídica; cópia do documento de propriedade da embarcação, A numeração da embarcação entregue no ato da inscrição.

A Secretaria de Turismo fica na Avenida Roberto Silveira, 1993.