Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 14:25 horas

Paraty – A Secretaria de Educação está divulgando o edital do processo seletivo simplificado 001/2021 para a contratação de professores de Educação Básica II (segundo segmento do Ensino Fundamental) para atuação nas escolas de Paraty. As inscrições ficarão abertas entre os dias 17 e 19 de maio.

Vagas

Ao todo, são 34 vagas do processo seletivo que serão distribuídas para: Língua Portuguesa (10 vagas), Matemática (cinco vagas), História (quatro vagas), Geografia (cinco vagas), Ciências (cinco vagas), Artes, (duas vagas), Inglês (duas vagas), e Educação Física (uma vaga).

Carga horária e salário

Segundo o edital publicado pela prefeitura, a carga horária semanal será de 24 horas, com pagamento de R$ 2.667,21 mensais fixado para o cargo de professor de Anos Finais do Ensino Fundamental.

Edital

O edital do processo seletivo pode ser encontrado no site oficial da Prefeitura de Paraty, assim como o formulário para as inscrições, que está na aba “Licitação-Editais” do portal.

Documentação

Para validar a inscrição, serão exigidas as seguintes documentações: documento de identidade válido com foto, cadastro de pessoa física (CPF), comprovante de residência, diploma/certificado ou histórico comprobatório da formação do nível superior/licenciatura. Também será necessário anexar o currículo profissional de acordo como modelo apresentado no Anexo II, do edital.