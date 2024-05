Paraty abre vagas para oficinas de artesanato e biojóias

Segundo a prefeitura, serão três dias de capacitação na arte da confecção de bijuterias com o aproveitamento de resíduos da pesca para produção de artesanatos e biojóias. O objetivo é fomentar a economia local de forma sustentável e gerar emprego e renda. As inscrições estão abertas na secretaria de Pesca das 9h às 12h e podem ser feitas por e-mail [email protected]

