Paraty anuncia alteração no cronograma do edital Paulo Gustavo

Paraty – A Secretaria Municipal de Cultura anunciou nesta quarta-feira (14) o Resultado Parcial da Habilitação das propostas inscritas na Lei Paulo Gustavo Paraty – Diligências, Edital de Chamamento Público nº 003/2023 – Edital Cultura e Território para fomento à execução de ações culturais “demais áreas” (Apoio direto a projetos) e Edital de Chamamento Público nº 004/2023 – Edital Paraty na Tela de fomento de produções audiovisuais.

Nesta etapa foi verificado se a proponente atende às condições de participação e se a inscrição está de acordo com as exigências de documentação, de preenchimento do formulário e de anexação de arquivos, conforme estabelecido nas chamadas públicas.

A diligência será realizada por meio da plataforma da Secretaria de Cultura que pode ser acessada por meio do link: www.culturaparaty.rj.gov.br. A proponente deverá acessar sua inscrição para identificar a diligência e atendê-la na própria plataforma até 16 de fevereiro de 2024, prazo estabelecido pela Resolução.

De acordo com os Editais, a Comissão Especial de Elaboração e Análise de Editais e Projetos Culturais diligenciou as inscrições que apresentaram erro no envio dos documentos e anexos obrigatórios. Ou seja, as propostas diligenciadas podem corrigir erros formais de preenchimento de formulário e anexação dos arquivos enviados.

As propostas diligenciadas têm até sexta-feira (16) para enviar os documentos corretos na plataforma Cultura Paraty (www.culturaparaty.rj.gov.br). Não serão aceitos documentos diferentes dos solicitados na diligência, por outra forma de envio e nem fora do prazo estipulado.