Paraty apresenta ao presidente da Embratur demandas para ampliar o turismo na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de março de 2023, 18:56 horas

Paraty – Uma comitiva de Paraty se reuniu, na tarde desta terça-feira (14), com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para apresentar as demandas turísticas da cidade, que é Patrimônio Mundial pela Unesco.

A comitiva era formada pelo vice-prefeito Izaques Marendaz, a secretária de Educação, Gabriela Gibrail, e os vereadores Lucas Cordeiro e professora Flora.

Muito visitada por turistas de todo o mundo, Paraty é famosa também por eventos anuais, como os festivais musicais, o Festival da Cachaça e, principalmente, a Flip (Feira Literária Internacional de Paraty).

“Paraty é encantadora e tem muito potencial para aumentar e melhorar a chegada de turistas estrangeiros com uma capacitação de mão de obra local, por exemplo. Conversamos sobre incluir a cidade na rota dos nômades digitais e potencializar a prática do ecoturismo. Vamos também buscar parcerias para ajudar na realização de eventos, como a Flip, que é uma feira já consolidada no calendário cultural brasileiro e que pode atrair ainda mais turistas estrangeiros”, afirmou Freixo.