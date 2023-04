Paraty: balanço aponta investimentos de R$ 50 milhões em obras

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 14:32 horas

Paraty – O ex-secretário de Obras de Paraty, Fabrício Soares, está assumindo a titularidade da secretaria de Governo. Antes de passar o cargo ao seu substituto, fez uma prestação de contas nesta sexta-feira (16) sobre as atividades já realizadas pela pasta no município, sob sua gestão. Um dos destaques, segundo ele, foi a universalização da prestação de serviços na cidade, sem diferenciar a zona costeira da zona rural e do centro urbano. “Todos tiveram nossa atenção”, disse Fabrício.

De acordo com ele, um dos grandes desafios vencidos por sua gestão foi a iluminação pública. Ao todo, são mais de 7 mil pontos de iluminação por todo o município. “Criamos uma equipe competente e demos condições para o desenvolvimento do trabalho, com novos equipamentos e novas tecnologias. Não temos mais reclamações nessa área”, afirmou. Outro destaque, segundo o ex-titular da pasta, é o saneamento básico.

“Com quase 500 km de rede de água e 43 pontos de captação, abastecemos toda zona rural e costeira. Não existem mais ligações de mangueira preta. Realizamos obras de abastecimento de água para as comunidades de Praia Grande, Pedras Azuis, Mato Dentro e Trindade”, enumerou Fabrício Soares, lembrando que a Secretaria desenvolveu o programa ‘Sanear Costeira, que visa, além da captação e distribuição de água, ao tratamento do esgotamento sanitário através do sistema de biodigestores. “O Sono e Ponta Negra já estão sendo beneficiados – Cajaíba será a próxima”, disse.

No centro urbano, segundo Fabrício Soares, foi renegociado o retorno das obras de saneamento e providenciada a instalação de cinco elevatórias e mais 17 km de rede de recalque. “Iniciamos a instalação da ETE-Cidade e da ETE-Trindade, além de já termos entregado a ETE-Tarituba e projetado mais cinco unidades para as zonas rural e costeira. “Estamos em negociação com o governo federal e estadual. Saneamento é saúde e conforto para nossa população”, destacou o ex-secretário.

Programas

Fabrício Soares também lembrou o programa ‘Caminhos de Paraty’, instituído pela Secretaria de Obras visando à manutenção de 35 estradas vicinais da zona rural em mais de 130km de extensão. “Realizamos ali, permanentemente, obras de microdrenagem e recomposição de leito. Respeitamos o direito de ir e vir dessa parcela da nossa população”, disse.

O ‘Programa Limpa Rio’, da mesma pasta, foi realizado em parceria com o Governo do Estado com objetivo de limpar e desobstruir os dois principais rios de Paraty. “Também deixamos concluído o ‘Projeto Delta’, que orientará o fluxo do Rio Matheus Nunes e desobstruirá a área do cais pesqueiro e de turismo. Com isso, vamos atenuar as cheias e melhorar a navegação”, explicou Fabrício.

Centro Histórico

Área de importância econômica e cultural para Paraty, o Centro Histórico recebeu serviços de mobilidade, contenção, manutenção e iluminação. “Criamos um ciclo de capinas e limpeza em todo o município que obedece a uma estratégia vegetativa e observa as datas dos principais eventos turísticos. Demos especial atenção ao lixo, principalmente sua dispensa, através de programa de orientação e da fiscalização”, enumerou, acrescentando que o departamento técnico da Secretaria deixa vários projetos já planilhados em diversas áreas da infraestrutura. “Somente junto ao Governo do Estado são quatro pontes, além da infraestrutura da Jabaquara e Prainha de Mambucaba e do Centro Esportivo da Ilha das Cobras, superando R$ 50 milhões em investimentos”, emendou Fabrício Soares.

Chuvas

Mas a prova de fogo para a Secretaria de Obras de Paraty foram mesmo as chuvas extremas que atingiram o município entre os dias 31 de março e 1º de abril do ano passado. “Foram dezenas de desobstruções de estradas, limpeza de ruas e residências, remoção de lama. Tudo isso em tempo recorde. Com isso, a cidade pôde retornar à sua normalidade”, lembrou o ex-secretário. “Como exemplo da dimensão dessa catástrofe, temos o contrato que pactuamos com o Ministério de Desenvolvimento Regional, quando conseguimos o transbordo de material do nosso ‘Bota Espera’ para o aterro sanitário de Angra, em cerca de 9 mil metros cúbicos ali acumulados por nossas equipes de trabalho, que foram incansáveis”, frisou Fabrício.

“ O salvamento na Ponta Negra, onde tivemos perdas inestimáveis, foi um caso À parte. Conseguimos transportar para aquela localidade máquinas que auxiliaram nas buscas às vítimas. Retornamos o curso do rio ao antigo leito e realizamos sua limpeza e desobstrução, além de estarmos preparando área para reconstrução das residências atingidas”, recordou o ex-secretário . “Atenuamos o sofrimento dos moradores daquela localidade”, acrescentou.

Funcionalismo

Um compromisso assumido por Fabrício Soares, ao assumir a Secretaria, foi providenciar uma sede à altura dos funcionários da pasta. “Temos hoje uma das melhores estruturas de trabalho da prefeitura. Nossos departamentos estão bem equipados e estrategicamente funcionando, com respeito e dignidade”, contou, lembrando que todos os funcionários passaram por exames laboratoriais e clínicos. “Com estes dados, nossa nutricionista instituiu um cardápio especial, que atende à saúde e as necessidades calóricas dos funcionários. Construímos nossa cozinha e refeitório, onde fornecemos alimentos diariamente para 100 pessoas”.

O transporte dos servidores da Secretaria de Obras também foi levado em consideração. “Tivemos especial atenção com o transporte de nossos funcionários, em seu conforto e segurança. Recuperamos nosso maquinário e implantamos a identificação com o uniforme. Hoje, todos estão prontos para entrar em ação”, salientou Fabrício. Ele, que deixa a titularidade da Secretaria de Obras de Paraty, afirmou que entrega a pasta com outra imagem. “Com

uma reposta mais ágil e com melhor qualidade de trabalho, gerando mais com menos. As mudanças sempre são salutares”, resumiu.

Mudança de titularidade

O novo secretário de Obras de Paraty, o vereador licenciado Valceni Sanica, assume com o compromisso de manter os avanços da gestão anterior. Funcionário da prefeitura há mais de 20 anos, Sanica já exerceu o cargo de diretor de Transportes em 2004.

Em 2012, foi eleito vereador e reeleito nos dois pleitos seguintes. Ele agora se afasta do cargo de presidente da Câmara para assumir a Secretaria de Obras. “Firme com o propósito de sempre apoiar o desenvolvimento de Paraty, fui convidado pelo prefeito Luciano Vidal para dar continuidade ao trabalho de excelência que Fabrício desempenho nos últimos anos”, declarou Sanica. “A nova administração do companheiro Sanica com certeza trará novas ideias e soluções. O município, com certeza, evoluirá cada vez mais”, concluiu Fabrício Soares.