Paraty celebra 357 anos com show de Paula Toller

Paraty – Dando início às comemorações dos 357 anos do município, Paraty promove neste sábado (24) um show da cantora Paula Toller. No auge de sua carreira solo e celebrando quatro décadas dedicadas à música, Paula Toller traz sua turnê “Amorosa” como parte das celebrações.

Além dos grandes sucessos que marcaram sua trajetória, Toller apresentará seu mais recente lançamento, a música “Perguntas”, uma homenagem ao saudoso Beni Borja, seu amigo e parceiro dos primórdios do Kid Abelha.

Neste sábado, a festividade começa com apresentação de Igor Yamas, seguido pela aguardada apresentação de Paula Toller às 22h. O encerramento da noite fica por conta do DJ Gabriel Santos.

A programação de aniversário contará ainda com o tradicional momento do “parabéns”, que será acompanhado pelo corte do bolo e pelo cortejo da Banda Santa Cecília, que tomará conta da quadra da Igreja Matriz no dia 28 de fevereiro, após a Santa Missa.

