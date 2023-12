Paraty: Começam esta semana as aulas do Projeto Ambiente Jovem

Paraty – As aulas do Projeto Ambiente Jovem começaram nesta quarta-feira (13), na Casa da Juventude de Paraty, no bairro Ilha das Cobras. A iniciativa, voltada para jovens de 16 a 24 anos, foi idealizada pelo vice-governador Thiago Pampolha e desenvolvida pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) em parceria com a prefeitura.

De acordo com o prefeito Luciano Vidal, que esteve presente à aula inaugural, o projeto consiste em aulas teóricas, práticas de diversas atividades sobre a temática do meio ambiente e sustentabilidade, desenvolvidas ao longo de cinco meses.

Os alunos recebem uma bolsa de estudos de R$ 300, vinculada ao mínimo de 75% de presença nas atividades. Ao final do programa, eles apresentam um plano de sustentabilidade para a comunidade local.

O Ambiente Jovem favorece a inserção dos jovens no mercado de trabalho formal e desenvolve uma visão empreendedora, possibilitando alternativas de geração de renda. Um dos objetivos da iniciativa é o aumento na qualidade de vida dos envolvidos e suas comunidades, integrando esforços para garantir direitos e promover autonomia.

Segundo a Coordenadoria da Juventude de Paraty, o Ambiente Jovem é o maior programa de educação ambiental do país. O programa já contou com 141 Núcleos de Pertencimentos (NUPs) espalhados por 41 cidades do território fluminense e cerca de cinco mil estudantes ativos.

“Espero que vocês, alunos, valorizem estar aqui. Aproveitem tudo desta oportunidade”, disse aos alunos a coordenadora do projeto em Paraty, Neli Oliveira. O vice-governador Thiago Pampolha foi representado pelo assessor Marcos Ferreira.

“Este governo tem trabalhado para investir em Educação e Desenvolvimento Social. Somos gratos à iniciativa do vice-governador Thiago Pampolha e esperamos que os alunos possam absorver o melhor deste projeto”, comentou o prefeito Luciano Vidal.