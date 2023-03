Paraty comemora a 13° edição do Bourbon Festival - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 14:42 horas

Apresentações serão gratuitas e acontecerão no Centro Histórico da cidade



Paraty – O Calendário Turístico e Cultural de Paraty se prepara para receber a 13ª edição do Bourbon Festival Paraty, tradicional festival de jazz do município. O evento é realizado desde 2009 e é considerado um dos mais importantes do Estado do Rio de Janeiro e será iniciado nos dias 14, 15 e 16 de abril, com apresentações serão gratuitas em palcos espalhados pelo Centro Histórico da cidade.

Confira a programação completa:

*PALCO MATRIZ

Sexta-feira 14/04

20h00 – Orquestra Sinfônica de Paraty

22h00 – Jane Monheit convida Ivan Lins

23h30 – Blackmantra

00h00 – Tim Maia Racional | B.Negão & Blackmantra

01h00 – Dj Crizz

Sábado 15/04

20h30 – Hermeto Pascoal

22h00 – Diunna Greenleaf com Marcelo Naves & The Tigermen

23h30 – Kevin Gullage & The Blues Groovers

01h00 – Dj Crizz

Domingo 16/04

20h30 – Ana Cañas canta Belchior

22h00 – Fernando Rosa

00h00 – Dj Crizz

*PALCO SANTA RITA

Sábado 15/04

14h30 – Orquestra de Violões da Casa da Cultura

15h30 – Favela Brass

16h00 – Tributo a Roy Hargrove por Lucas Oliveira

17h30 – Nina Plays The Blues com Voodoo Woman

19h00 – Dj Bebeto

Domingo 16/04

14h30 – Favela Brass

15h00 – Rhandal Oliveira Sexteto

16h30 – Silibrina

18h00 – New Orleans Sounds | Kevin Gullage & The Blues Groovers

*PALCO QUADRA

Sexta-feira 14/04

17h00 – Jes Condado

19h00 – Plínio Blues Trio

Sábado 15/04

13h00 – Jes Condado

15h00 – BibbaChuqui

17h00 – Alma Nouche Trio

19h00 – Vasco Faé

Domingo 16/04

13h00 – Alma Nouche Trio

15h00 – Vasco Faé

17h00 – BibbaChuqui

*PALCO ROSÁRIO

Sábado 15/04

12h00 – Bibba Chuqui

14h00 – Alma Nouche Trio

16h00 – Vasco Faé

18h00 – Plínio Blues Trio

Domingo 16/04

12h00 – Vasco Faé

14h00 – Orleans Street Jazz Band

16h00 – Alma Nouche Trio

*JAZZ ITINERANTE

*JAZZ NA KOMBI

Sexta 14/04

19h00 – Praça do Chafariz

Sábado 15/04

11h00 – Jabaquara

14h00 – Pontal

19h00 – Ponte do Pontal

Domingo 16/04

11h00 – Praça da Bandeira

14h00 – Pontal

19h00 – Praça do Chafariz

*RUAS DO CENTRO

Sexta, Sábado e Domingo

Orleans Street Jazz Band

Sábado e Domingo

Favela Brass