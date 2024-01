Paraty consegue reduzir em 60% os casos de homicídio

Paraty – A 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Paraty, subordinada ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), divulgou na manhã desta quarta-feira (17), durante um evento que contou com a presença de diversas autoridades, a ‘prestação de contas’ das atividades realizadas durante o ano de 2023. Segundo o comandante da 2ª CIPM, Coronel Márcio Rodrigues, os números são para se comemorar e refletem o empenho da corporação no combate à criminalidade no município.

Os dados apontam que, ao longo de 2023, houve uma redução de 60% no número de homicídios na cidade e de 34% no de tentativas de homicídio. Em relação a outros crimes, os índices apontam redução de 28% nos casos de furto e de 51% nos de roubo. As apreensões também chamam a atenção: foram 101 kg de maconha, 41 kg de cocaína e 3 kg de crack, além de 2.679 abordagens e 442 prisões. Quanto a armamento, foram retirados das ruas 21 pistolas, nove revólveres, cinco espingardas, um fuzil e 14 simulacros.

Para o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, boa parte do bom desempenho das forças de segurança pública no município deve-se à parceria entre o Poder Público municipal e as instituições. “O sucesso é fruto, justamente, da parceria que hoje existe entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a prefeitura de Paraty, através das suas secretárias e seus órgãos, departamentos competentes. Isso sem falar em toda a estrutura que, no caso da Coordenadoria da Mulher, que faz a interlocução com o Niam, que é o núcleo de atendimento à mulher na delegacia, que criamos em parceria com o delegado titular da 167ª DP, doutor Marcelo Russo”, avaliou Vidal.

Segundo ele, o município está colhendo os frutos da união entre os poderes. “Vivemos um momento muito bom de união entre a Polícia Civil, através da 167ª Delegacia, com o doutor Marcelo Russo, e também com o Comando da 2ª Companhia Independente de Paraty, o Coronel Rodrigues. Temos parceria com o Corpo de Bombeiros, com o ICMBio, Instituto Estadual do Ambiente, a Marinha, a Polícia Rodoviária… Todo esse trabalho de união está fazendo com que melhorem os índices de segurança púbica em nossa cidade”, concluiu Luciano Vidal.