Paraty é homenageada em desfile perfeito pela Acadêmicos do Tatuapé - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 09:45 horas

Prefeito Luciano Vidal estava presente e puxou o desfile

A cidade histórica de Paraty foi escolhida pelo Acadêmicos do Tatuapé para ser homenageada nesta sexta-feira (17), primeiro dia Grupo Especial do Carnaval paulistano. A escola cantou as belezas da cidade de Paraty, mostrando a cultura, gastronomia e as belezas naturais. A cor azul, presente em todo o desfile, foi usado para ressaltar a beleza do mar.

O prefeito da cidade, Luciano Vidal, estava presente e agradeceu a escola pela oportunidade. “Vivi hoje uma das maiores emoções da minha vida, e essa emoção foi representando a minha linda Paraty! Tenho muito a agradecer a minha mãe Izidra é meu pai Toninho Vidal, que até aqui me sustentou ao lado de Deus, todo poderoso. Obrigada a todos que acreditaram e acreditam no nosso trabalho muita gratidão”, declarou.

O nome do enredo, “Tatuapé canta Paraty. Do caminho do ouro à economia azul. Patrimônio mundial, cultura e biodiversidade. Paraty, cidade criativa da gastronomia.”, mostrou a abrangência do desfile quanto as belezas da cidade.

A Tatuapé, bicampeã de São Paulo, busca o tricampeonato e por isso, o carnaval sobre Paraty se tornou “para tri”.

As cores do Tatuapé, azul e branco, foram ressaltadas na comissão de frente, com o carro abre-alas inspirado no mar de Paraty, mostrando esculturas de peixes e bolhas de sabão lançadas pelo sambódromo.

A tradição dos povos originários indígenas aos hippies que invadiram a cidade a partir dos anos 70, também foram destaque, além dos festivais da cidade, como a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty.

O desfile foi fechado com uma mensagem sobre a importância da preservação da biodiversidade, mostrando fauna e flora.