Paraty e Instituto Federal formam primeiras turmas em cursos técnicos após 357 anos

Paraty –

Em noite histórica, primeiras turmas dos cursos técnicos ofertados pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) se formaram em Paraty na quinta-feira (4) em cerimônia realizada na Casa da Cultura. Numa parceria entre IF e Prefeitura de Paraty, a conclusão do ensino profissionalizante é a primeira formação técnica e pública da história do município em 357 anos.

A formatura das turmas de assistente administrativo, condutor de cultura local, cuidador de idosos e organizador de eventos contou com a presença de 64 formandos, divididos em cursos de três meses de duração iniciados em outubro de 2023, na Escola Municipal Pequenina Calixto.

Estudantes da segunda turma com aulas marcadas para início na segunda-feira (8) também participaram da cerimônia em uma aula inaugural de boas-vindas proferida pela diretora de Ensino Técnico e Qualificação Profissional do Instituto Gilsiane Escobar. De acordo com a Coordenadoria da Juventude, 160 pessoas aprovadas em processo seletivo estão habilitadas para iniciarem os mesmos cursos do primeiro grupo.

“Quero dizer aos formandos que, em 357 anos de história da nossa cidade, vocês estão sendo agraciados e sendo os primeiros cidadãos paratienses a se formarem em um curso técnico para terem dignidade e competirem no mercado de trabalho”, celebrou o prefeito Luciano Vidal.

Além do prefeito, do vice Izaques Marendaz e da representante do IF, o secretariado municipal foi representado pelas gestoras Carla Lacerda, da Saúde, e Alza Gama, secretária de Educação Os vereadores Lucas Cordeiro e Tunico Gama representaram a Câmara Municipal.

Grata pela conquista e formada junto com o namorado, a jovem Franciele Rodrigues, de 22 anos, recebeu o certificado de assistente administrativo das mãos da secretária de Educação, mesmo não acreditando que chegaria naquele momento com “tanto conhecimento da administração”.

“Os professores se dedicaram muito, passaram o máximo de conhecimento que eles puderam passar durante um curto período. A turma se ajudou bastante, um dando apoio para o outro. Estamos muito qualificados para estar no mercado de trabalho”, disse a formanda interessada em seguir cursos em outras áreas a partir de agora.

À frente das turmas de organização de eventos e condutor de cultura local, o educador paratiense André Marcos da Cruz teve a oportunidade de lecionar pela primeira vez para 30 estudantes do Instituto Federal. Na percepção dele, a formatura técnica é um marco para a educação de Paraty e para a Costa Verde devido ao empenho do prefeito Vidal e do presidente Lula.

“Estou extremamente feliz, honrado e orgulhoso por fazer parte desse momento da cidade, da educação pública e também da minha trajetória profissional”, disse Cruz.

O Centro de Formação e Economia Criativa (CEFEC) será a sede oficial dos cursos ainda indefinidos previstos pela Prefeitura de Paraty. Em evento de entrega predial realizado em março deste ano, foi anunciado que as aulas aconteceriam inicialmente na escola Pequenina Calixto e depois, a partir de agosto de 2024, ocupariam a instalação localizada na entrada da cidade. Os cinco meses seriam necessários para a gestão municipal adquirir móveis e equipamentos para as salas.

Gilsiane Escobar, representante do Instituto Federal, encerrou a formatura falando com os formandos e estudantes aprovados para a segunda turma. Emocionada, disse acreditar nas conquistas promovidas através da educação e reforçou que às vezes o IF “mais exclui do que inclui” prezando qualidade de ensino.

“A gente preza não só por uma formação profissional, mas uma formação humana e que vocês saiam desse curso outra pessoa. Eu desejo sucesso baseado na ética, na autoestima e no respeito ao próximo. Que vocês possam voar”, concluiu a educadora.